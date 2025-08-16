Kıraç, Erzincan’da Konser Verdi

KIRAÇ KONSERİNE ERZİNCAN EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Erzincan, Anadolu rock müziğinin tanınmış ismi Kıraç’ı ağırladı. Festival çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Erzincanlılarla buluşan sanatçı, “Endamın Yeter”, “Kan ve Gül”, “Gidiyorum” ve “Ayşe” gibi hit parçalarıyla dinleyicilere keyifli bir gece sundu. Geniş repertuvarıyla alanı dolduran kalabalığı coşturan Kıraç, sahnedeki performansıyla da büyük ilgi topladı.

KIRAÇ’IN UNUTULMAZ YORUMLARI

Kıraç, sadece kendi eserleriyle değil, aynı zamanda Erkin Koray, Barış Manço, Edip Akbayram, Cem Karaca ve Ferdi Tayfur gibi ustaların unutulmaz parçalarını yorumlayarak da dinleyenleri etkiledi. Duygusal ve hareketli parçalardan oluşan performansı ile izleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, sahnedeki enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı.