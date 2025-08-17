Kıraç, Festivalde Sanat Ustalarıyla Buluştu

ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN SEVİLEN SESİ KIRAÇ’IN ZİYARETİ

Erzincan’da sahne alan Anadolu rock müziğinin gözde yorumcusu Kıraç, konser öncesi Yaşayan Miras Festival alanında Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarıyla bir araya geldi. Kıraç, festival kapsamında yer alan geleneksel el sanatlarını; Mücevher Sadekarlığı, Deri İşleme, Çarpana Dokuma, Çömlekçilik, Topaç Yapımı, Bakır Tel İşleme, Tespih Yapımı, Türk Okçuluğu, Akordeon ve Klarnet İcrası, Kemik Tarak Yapımı, Filografi, Sedefkarlık, Çorap Örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Çini, Ahşap Baskı, Kilim Dokumacılığı, Mozaik, Kitre Bebek Yapımı, Cengerli Kilim Dokumacılığı, İğne Oyacılığı, Kutnu Dokuma ve Cam Üfleme gibi birçok sanat dalından usta sanatçıların stantlarını ziyaret ederek onları destekledi.

BAKIR USTALARIYLA SOHBET

Kıraç, etkinlik çerçevesinde Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen “Anadolu’nun Bakırcıları Erzincan’da” programını da gezmeyi ihmal etmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kayıtlı olan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Bakır Ustalarıyla bir araya gelen Kıraç, onların farklı tekniklerle ürettikleri bakır ürünleri hakkında sohbet etti. Festivalde yer alan Erzincanlı sanatseverler de bu etkinliğe ilgi gösterdi.

HAYRANLARLA BULUŞMA

Kıraç, festival alanı gezisi sırasında hayranlarıyla da bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi. Bu buluşma, hem sanatçı hem de müzik severler için keyifli anlar yaşattı. Kıraç, konser öncesi etkinliğin tadını çıkararak kültürel mirasa olan katkılarının önemine dikkat çekmiş oldu.