Kiracı öldü, ev sahibinin evi yandı

KİRACININ ÖLÜMÜ SONRASI EVİN YANGINI

Adana’da bir kiracının ev sahibiyle yaşadığı kavganın ardından hayatını kaybetmesi sonrasında ev sahibinin evi, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Adana’nın Kozan ilçesinde 29 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, ev sahibi Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, 70 yaşındaki Hüseyin Başak’ı darp etti. Bu kavga, 500 TL’lik sohbet ücreti yüzünden çıktı ve olay sonrası Hüseyin Başak, evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

EV SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Kavgadan sonra Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayın ardından, bu gece Savruk yaylasındaki Rüzgar ailesine ait ev alevlere teslim oldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevler, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebini öğrenmek için savcı tarafından bir soruşturma başlatıldı.