Kiracıların dikkatine!

Kirada oturan vatandaşları ilgilendirecek açıklama Avukat İzzet Doğan tarafından geldi. Kira artışından dikkat edilmesi gereken bir hesap yöntemi var.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, “Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kira artışlarında Yİ-ÜFE dikkate alınıyor. Yargıtay’ın verdiği karara göre yıllık kira artışları ÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanır yani yıllık bazda artış oranına göre değil. Yargıtay içtihadına göre ekimde yıllık kira artışı en fazla yüzde 46,15 değil yüzde 21,36 olabilir.” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat İzzet Doğan, Yargıtay’ın içtihadına göre konutta yıllık kira artışında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) yıllık artışının değil 12 aylık ortalamasının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Doğan, “Yani Yargıtay içtihadına göre ekimde yıllık kira artışı en fazla yüzde 46,15 değil yüzde 21,36 olabilir.” dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim-kasım aylarının kira kontratlarının yoğun bir şekilde yenilendiği dönem olduğunu kaydederek, yüz binlerce hatta milyonlarca konut sahibinin kira artışı için TÜİK rakamlarını beklediğini söyledi.

Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kira artışına 1 Temmuz 2012’den beri yasal bir üst sınır getirildiğini ifade eden Doğan, bu kapsamda, kira artışlarında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) dikkate alındığını vurguladı.

Doğan, meskenler için geçerli olan bu kuralın, iş yerleri için 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelendiğini anımsatarak, ancak gerek ÜFE’nin, gerekse Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) birden fazla hesaplanma yöntemi olduğunu bildirdi.

İzzet Doğan, TÜİK’e göre bu oranların, bir önceki aya göre değişim, önceki yılın aynı ayına göre değişim, son on iki aylık ortalamalara göre değişim şeklinde hesaplandığını kaydetti.

YÜKSEK ARTIŞTA MAHKEME YOLU AÇIK

Doğan, kanunda yıllık kira artırımının bu oranlardan hangisine göre yapılacağının belirtilmediğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı mesken sahipleri en çok çıkan oranlarda kira artışı yapmaya kalkışabilir. Ancak her ne kadar kanunda hangi orandan zam yapılamayacağı belirtilmese de Yargıtay’ın verdiği karara göre yıllık kira artışları ÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanır yani yıllık bazda artış oranına göre değil.”