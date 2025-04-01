Kiracısına Tuzak Kuran Ev Sahibine Ceza

Ankara’da bir ev sahibi, genç kiracısını evden çıkarmak için absürt yöntemlere başvuruyor. G.A isimli kadın ile ev sahibi V.C arasında 2023 yılı kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşandı. Ev sahibi, genç kadından evi boşaltmasını istemesi üzerine kiracı, yasal haklarını kullanarak tahliye talebinde bulundu. O süreçte G.A’nın cep telefonu, 1 Mart 2023 tarihinden itibaren tanımadığı numaralarca aranmaya başlandı.

FLÖRT UYGULAMALARINDA HESAP AÇILDI

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, G.A’nın telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderilmiş ve dört farklı flört uygulamasında adına hesap açıldığı belirlendi. G.A, bu durumun farkına vararak, kendisi hakkında bilgi paylaşanların bulunması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Şikayet dilekçesinde, “Dilek” ismiyle insanlarla konuşulduğunu ve telefon numarasının paylaşıldığını ifade etti. G.A, bazı kişilerin kahve içmek amacıyla oturduğu mahallenin önceden ayarlandığını da ekledi.

ŞÜPHELİLERİN İZİNE ULAŞILDI

İlgili şikayet sonrasında IP kayıtları incelendi. Belirlenen IP’lerin, ev sahibi V.C’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık, şüpheliye karşı kişilerinin huzur ve sükûnunu bozma ile kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçlarıyla dava açtı.

6 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık ev sahibi V.C’ye toplamda 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ev sahibine, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 3 ay, hukuka aykırı kişisel veri ele geçirme veya vermekten 2 yıl hapis cezasına hükmedildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanmadı, ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.