Kiracısını 500 Lira İçin Öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

Adana’nın Kozan ilçesinde 500 lira değerinde bir şofben için çıkan tartışmada, 70 yaşındaki kiracı Hüseyin Başak, Yener Rüzgar tarafından öldürüldü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, bu olayın ardından tutuklandı. Çiftin Savruk yaylasında bulunan evi, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

YANGINA MÜDAHALE

Gece saatlerinde meydana gelen yangın, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 3 arozöz ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için büyük çaba gösterildi. Yangının çıkış sebebi üzerine bir soruşturma başlatıldı.

OLAYIN ARKA PLANI

İlk olarak Yener Rüzgar, 4 yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 lira talep etti. Ancak Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermekte direndi. Bu durum, aralarında bir tartışma çıkmasına neden oldu ve zamanla kavgaya dönüştü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye ile Hüseyin Başak’a saldırarak olay yerinden kaçtı. Darp edilen Başak, ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiğinde, hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan çift, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.