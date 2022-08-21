Bursa’da pandemi döneminde merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir daireyi bin 200 liraya kiralayan Kübra A. iki yıl sonra oturduğu ev satılınca yeni ev sahipleri kiraya fahiş zam yapmak istedi.

İddiaya göre, yeni ev sahipleri kiracılarına giderek verdiği kiranın düşük olduğunu ve yaklaşık 3 bin 500 lira zam yapacaklarını belirtti. Bu durum üzerine üniversiteden yeni mezun olan ve bu kadar yüksek bir kirayı ödeyemeyeceğini belirten genç kızın evden çıkmasını istediler.

İMZASINI TAKLİT ETTİ

Sözleşmenin haziran ayında yenilendiğini belirten Kübra A. evden çıkmayı kabul etmedi. Bu durum üzerine yeni ev sahipleri usulsüz bir şekilde düzenledikleri sahte tahliye taahhütnamesinde genç kızın imzasını taklit etti. Bu belgeyle birlikte haciz başlatıldığını öğrenen genç kız, hayatının şokunu yaşadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Durumu yargıya taşıyan Kübra A. yeni ev sahiplerinden şikayetçi olarak adliyeye suç duyurusunda bulundu.

Genç kızın avukatı Cüneyt Fidan, müvekkilinin böyle bir belgeye imza atmadığını ve sahte belge düzenlendiğini söyledi.