Kiralık Evin Sıkıntılı Hikayesi

İZLEYİCİLERİ EKRANA BAĞLAYAN KİRACI FİLMİ

Kiracı, izleyenleri ekrana bağlayan bir film olarak beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kiracı filmini izleyecek olanların merakla araştırdığı konular arasında Kiracı’nın konusu, oyuncuları ve özeti yer alıyor. Film, devlet memuru olan Kerim’in, geçim sıkıntısı ile mücadelesini anlatıyor.

KERİM’İN GEÇİM MÜCADELESİ

Kerim (Kemal Sunal) üç çocuğu, eşi ve kayınvalidesi ile birlikte yaşamaktadır. Aylığın yarısını ev kirasına vermesi sebebiyle maddi zorluk çekmekte ve ev sahibi tarafından sürekli kira artışı talep edilmesi onu iyice bunaltıyor. Ev sahibiyle olan sorunları sayesinde Kerim, yeni bir ev almak istemekte fakat geçim zorluğu bu hayalini gerçekleştirmesini engelliyor. Nihayetinde, ev sahibinin sürekli yaptığı dalaverelere dayanamayan Kerim, yeni bir eve taşınmaya karar veriyor. Bu sırada iş yerindeki Sühendan, Kerim’e aşık olmaktadır.

KİRACI’NIN OYUNCULARI

Filmdeki önemli karakterler arasında Kemal Sunal – Kerim, Özlem Onursal – Sühendan, Nurettin Şen – Kerim’in bacanağı, Tayfun Çorağan – Hüsnü, Füsun Demirel – Perihan, Mustafa Suphi Baltacı – Tahir, Nevzat Okçugil – Kerim’in kaynanası, Uluer Süer – Hacı Bey, Baykal Kent – Müteahhitten kazık yiyen otobüsteki adam, Arap Celal – Bakkal, Renan Fosforoğlu – Rafet Bey ve Adem Taşay – Hacı Bey’in oğlu Metin yer alıyor. Yönetmen Orhan Aksoy’un koltuğunda oturduğu Kiracı filmi, 1987 yılında İstanbul’da çekildi.