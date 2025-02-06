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Kiralık Uçak Mindanao’da Düştü: 4 Ölü

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DÜŞEN UÇAK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD ordusuna ait bir küçük uçağın, Filipinler’in güneyinde yer alan Mindanao adasında düştüğü ve bu olay sonucunda dört kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. AFP’nin aktardığı habere göre, Filipin ordusu yaptığı açıklamada kazaya dair bilgi veremeyeceğini belirtti. Açıklamanın gerekçesi, konunun gizli olması ve halihazırda devam eden soruşturma.

KAZA NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Polis sözcüsü, düşen uçağın savunma şirketi Metrea’ya kayıtlı olduğunu ifade etti. Ancak, uçağın neden düştüğüne dair henüz herhangi bir sebep belirlenemediğini söyledi. Durumla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve detayların paylaşılması için adımların atıldığı vurgulandı.

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