Kiraz Üreticilerine Zararlılarla Mücadele Tavsiyesi

İLAÇLAMA ÖNERİLERİ YAPILDI

Türkiye’nin en kaliteli ihracatlık kirazlarının yetiştiği Afyonkarahisar’ın Sultandağı ile Konya’nın Akşehir ilçeleri ve Bursa, İzmir, Konya gibi yerlerdeki çiftçilere hastalıklara ve zararlılara karşı ilaçlama önerileri sunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığından emekli ziraat teknikeri Etem Çavdar, kiraz ve vişne gibi meyvelerde hem verim hem de kalite açısından zararlılarla mücadelenin çok önemli olduğunu belirtti.

AĞAÇLARIN DİRENCİ ÖNEMLİ

Özellikle çiçeklenme döneminde ve öncesinde ağaçların dirençli olmasının önemine değinen Çavdar, kara leke, külleme ve monilya gibi sorunlara karşı ilaçlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu dönemde bakır içerikli fungisit ilaçların kullanılması gerektiğini öneren Çavdar, “Bu ilaçlar, kiraz, vişne, kayısı ve şeftali ağaçlarını bu hastalıklara karşı koruyor. Bunlar yapılmazsa verim ve kalite düşer” diye konuştu.

TAKİP ÖNERİSİ VE TEMENNİLER

Çavdar, hasada kadar duyuruların iyi takip edilmesi ve zamanında uygun mücadelelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Tarımsal üretimi olumsuz şartlara rağmen sürdürmeye çalışan çiftçilere, başarılı bir üretim ve hasat dönemi geçirmeleri için iyi dileklerde bulundu.