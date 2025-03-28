Kiraz ve Vişne Ağaçlarında Monilya Uyarısı

KİRAZ VE VİŞNE AĞAÇLARINDA MONİLYA HASTALIĞINA DİKKAT

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, çiçeklenme sürecine giren kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya hastalığı hakkında bilgi verdi. Akar, sert kabuklu meyve ağaçlarının çiçek açma döneminde monilya hastalığının tehlikelerine dikkat çekerek, zamanında ilaçlama yapılmaması durumunda büyük verim kayıpları yaşanabileceğini belirtti.

İLAÇLAMA ZAMANLAMASI VE HASTALIK BELİRTİLERİ

Ahmet Akar, “Kiraz ve vişne ağaçları çiçek açarken monilya hastalığına karşı ilaçlanmalıdır. Bu hastalık, ağaçların çiçek, sürgün ve meyvelerine zarar verir. Çiçeklerin yaprakları kahverengileşir ve bu durum tüm çiçeğe yayılabilir. Bu olaya çiçek yanıklığı denir. Meyvelerde ise genellikle olgunlaşma dönemine yaklaşırken enfeksiyon gözlemlenir. Sürgünlerde ise kuruma ve kanser yaraları görülür, bu duruma sürgün yanıklığı denir. İnce dallar tamamen kururken, kalın dallarda kanser yaraları oluşabiliyor. Yağmur ve nemli havalarda bu yaraların etrafında zamk çıkar.” dedi.

RUHsatlı ÜRÜNLERLE MÜCADELE

Akar, hastalıkla mücadelede ilk ilaçlamanın, ağaçların çiçeklenme oranı yüzde 5-10’a ulaştığında, ikinci ilaçlamanın ise çiçeklenmenin yüzde 90-100’e ulaştığında yapılması gerektiğini vurguladı. “İlaçlamalar mutlaka ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile gerçekleştirilmelidir.” şeklinde uyarılarda bulunarak üreticilere gerekli bilgilendirmeyi yaptı.