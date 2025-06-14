Kiraz Yarışması Bu Yıl Yapılamadı

Amasya’daki Kiraz Teşvik Yarışması Yapılamadı

Amasya’da 60 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen kiraz teşvik yarışması, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle yapılamadı. İlkbaharda meydana gelen bu don olayı sonucunda kiraz ağaçları bu yıl hiç ürün vermedi. 1962 yılından beri düzenlenen ve 12-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali’ne renk katan bu yarışma, bu yıl büyük zarar gören bahçelerdeki üretimin olmaması nedeniyle iptal edildi.

Meyve Üretiminde Düşüş

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, geçen yıl 28 bin dekar alanda 50 bin ton kiraz üretimi yapıldığını belirterek, “Bu yıl Amasya’da bir tane bile kiraz yok. Geçen yıl kilosu 50 TL olan kirazların bu yıl bazı manavlarda kilosu 500 TL’den satılıyor” şeklinde konuştu. Nisan ayında yaşanan kar yağışı ve zirai don nedeniyle üretim yapılamadığını ifade eden Cebeci, “60 yıldır sürdürülen kiraz yarışmalarında dereceye giren çiftçilere hediyeler verilirdi. Ancak bu yıl ürün olmadığı için yarışma da düzenlenemeyecek” dedi.

Çiftçilerin Borcu Artıyor

Üretim yetişmeyen bahçelerdeki meyve ağaçlarının bakımlarının sürdürülmekte olduğunu belirten Cebeci, “Tüm bakımlar yapılıyor. 4 çeşit ilaçtan sadece biri kullanılmıyor. Çiftçiler, zirai ilaçları hasat sonrası ödenmesi kaydıyla alıyordu. Şimdi kiraz yok ama çiftçinin borcu devam ediyor. Yapılacak yardımların bir an önce sağlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin Üzüntüsü

Saraycık köyünde 4 dekar alanda kiraz yetiştiren Mehmet Geyik, “Bu sene bir tane bile kiraz yok. Kiraza hasret kaldık. Üzüntümden bahçeye gidesim gelmiyor” sözleriyle duygularını dile getirdi. Ziyaret beldesinden üretici Mustafa Tokmak ise kirazın yanı sıra elma, erik, armut gibi meyvelerin de afet nedeniyle olmadığını aktardı.