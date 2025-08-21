Kırçiçeği Köyünde Ayı Panik Yarattı

AYIYA PANİK HÂKİM OLDU

Iğdır’ın Kırçiçeği köyünde akşam saatlerinde köye inen bir ayı, vatandaşlar arasında büyük bir panik yarattı. Köylüler, bu durum karşısında hemen harekete geçerek ayıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Ayının köy meydanında dolaşması ve yerleşim alanına zarar verme ihtimali, köylülerde endişe oluşturdu.

KÖYLÜLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Köy sakinleri, ayıyı korkutmak için sesler çıkararak ve bağırarak müdahalede bulunmaya başladı. Ancak ayı, köylülerin bu çabalarına rağmen kaçmaya başladı. Bu aşamada, iki kişi de araçlarıyla ayıyı kovalamayı tercih etti. Aracın hızla yaklaşıp ayıya yaklaşmaya başladığını gören ayı, vadiden çıkarak dağlık bölgeye yöneldi ve orada gözden kayboldu.