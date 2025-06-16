Kırgız Abdesbek, Türkiye’de karaciğer nakli oldu

HEPATİT B’DEN KURTULDU

Hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören 40 yaşındaki Kırgız Torobekov Abdesbek, Türkiye’de yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Karın ağrısı, şişlik ve halsizlik şikayetleriyle Kırgızistan’da hastaneye başvuran Abdesbek’e yapılan tetkiklerin ardından kronik karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye yardım için gelen Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekibinde görev alan Abdesbek, sağlık sorunları nedeniyle tekrar Türkiye’ye yöneldi. Türkiye’de gerçekleştirilen operasyonla abisinin karaciğeriyle yeniden sağlığına kavuştu.

NAKİL SÜRECİ VE DENEYİMLERİ

Yaklaşık 2 ay önce Etlik Şehir Hastanesi’nde karaciğer nakli olan Abdesbek, tedavi süreciyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Kırgızistan’da nakil olamadığı için Türkiye’ye geldığını ifade eden Abdesbek, “Halsizlik, karın ağrısı ve karın şişliğim vardı. Bir süre geçtikten sonra kanlı kusmaya başladım. Daha sonra doktora gittim ve karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.” dedi. İlk olarak ilaç tedavisi gören Abdesbek, doktorunun nakil gerekliliğini bildirmesi üzerine nakil sürecine hazırlanmaya başladı. Abisinin bağışçı olması üzerine karaciğer nakli gerçekleştirildiğini belirten Abdesbek, “Abim, bana destek olmak istediğini ve sonuçların iyi olacağını söyledi. ‘Sen iyi olursan ben de iyi olurum’ dedi.” ifadelerini kullandı. Ameliyat sonrasındaki sağlık durumu için Türk hekimlerine teşekkür etti.

ÖNGÖRÜLEN NAKİL İHTİYACI

Operasyonu gerçekleştiren Etlik Şehir Hastanesi’ndeki nakil ekibinin üyesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gürkan Değirmencioğlu, Abdesbek’e Hepatit B’ye bağlı gelişen ileri evre kronik karaciğer yetmezliği tanısı konduğunu ve bu yüzden karaciğer naklinin zorunlu hale geldiğini aktardı. Abdesbek’in iki ay önce nakil olduğunu belirten Değirmencioğlu, “Hastamıza abisi karaciğerinin bir kısmını verdi ve canlı karaciğer nakli gerçekleştirildi. Nakil sonrası iki hastamız da ülkelerinde sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Rutin kontrolleri için yeniden Türkiye’ye geldiler.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN BAŞARI ORANI

Değirmencioğlu, Türkiye’deki karaciğer nakillerinin kadavra ya da canlı vericilerden yapılabildiğini, fakat kadavra bağışlarının yetersiz olması nedeniyle nakillerin büyük ölçüde canlı vericilerle gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Yurt dışından gelen hastaların Türkiye’deki kadavra bekleme listesine dahil olmadığını, akrabalarıyla birlikte geldiklerini kaydetti. Türkiye’nin karaciğer ve böbrek nakilleri konusunda dünya genelinde önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Değirmencioğlu, “Ülkemizdeki cerrahi ekiplerin nakil deneyimi ve kapasitesi oldukça yüksek. Yurt dışında yaşayan Türk kökenli hastalar ise aracı kurumlar ya da Sağlık Bakanlığı üzerinden ülkemize geliyor ve biz de hazırlıklarını yaparak ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz.” dedi.