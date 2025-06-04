Kırgız Türkleri Aşık Oyununu Yaşatıyor

KIRGIZ TÜRKLERİNİN ATA MİRASINI YAŞATMA ÇABASI

Kırgız Türkleri, binlerce yıllık geçmişe sahip olan ‘aşık oyunu’ geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Doğanın zorlukları, hastalıklar ve Rusya savaşının etkileri nedeniyle 1982 yılında Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Pamir Yaylası’ndan zor şartlar altında göç eden Kırgız Türkleri, önce Van’ın Erciş ilçesine yerleşti. 2018 yılında ise 50 aile Yozgat’a göç ederek Yenifakılı ilçesini yeni yurtları olarak seçti. Kırgız Türkleri, her fırsatta Türkiye için “İslam devleti, canımız, kanımız” vurgusunu yaparak kültürlerini yaşatmaya kararlı olduklarını belirtiyor.

AŞIK OYUNU KÜLTÜRÜNÜ DEVAM ETTİRİYORLAR

Yenifakılı İlçesi’nde TOKİ konutlarında ikinci aşık oyunu sahasını açarak, binlerce yıllık bu kültürü devam ettiriyorlar. Kırgızlar arasında büyük ilgi gören aşık oyunu, küçükbaş hayvanların diz kısmında bulunan dört yüze sahip kemiklerle oynanıyor. Bu oyun, dairesel bir alanda bulunan oyuğa dizilen küçük aşık kemiklerinin, oyuncuların büyük aşık kemiklerini fırlatarak dışarı çıkarmaya çalışmasıyla oynanıyor. Halka dışına çıkarılan kemikler, başarılı bir atış yapan oyuncu tarafından itiliyor ve tüm kemiklerin dışarı çıkarılmasıyla oyun sona eriyor.

Ata mirası olan aşık oyununu 7’den 77’ye tüm Kırgızların büyük bir zevkle oynadığını ve büyüklerin bu kültürel mirası çocuklarına öğrettiğini söyleyen 80 yaşındaki Köçün Tarhan, “Çocukluğumdan beri, 12 yaşımdan beri oynuyorum. Hiç bırakmadım bu oyunu. Şampiyonluğum var, madalyam var. Ankara’da ve İstanbul’da şampiyon olduk. Her yerde madalya aldım” diyor. Aşık oyununu Yozgat’ta sürdürme çabalarını anlatarak, TOKİ konutlarında daha büyük bir oyun sahası inşa ettiklerini ifade eden Gencekul Timur, “Yozgat Yenifakılı’da 40 aile ile yaşıyoruz ve kendi kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Aşık oyunu Orta Asya’dan gelen bir oyun. Bunun dokuz çeşit oynama şekli var, biz bir çeşidini oynuyoruz” şeklinde konuşuyor. Oyun, başlangıçta savaş taktiği olarak kullanılırken, zamanla eğlence haline dönüştürülmüş.

UNESCO’DA YER ALIYOR

Aşık oyunu, UNESCO’nun maddi olmayan miraslar listesinde yer almasıyla da kültürel önemi bir kat daha artıyor. Kırgız Türkleri, bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.