Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’a Panel

CENGİZ AYTMATOV’U ANMA ETKİNLİKLERİ

Dünyaca tanınan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümünün 17. yılı dolayısıyla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde “Cengiz Aytmatov’da kimlik, bellek ve ortak kültür” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Bu etkinlik, KTMÜ Cengiz Aytmatov Kampüsü’ndeki Rektörlük binasının konferans salonunda yapıldı. Panele, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, Azerbaycanlı ressam Sakit Memmedov, Kırgızistan’daki Cengiz Aytmatov Vakfı Başkanı Eldar Aytmatov ve çeşitli akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Panelin moderatörlüğünü KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan üstlendi.

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ VE ÖNEMİ

Panelde, Ankara’da kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü ve yazarın düşünceleri ile anıları üzerine konuşmalar yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Topsakal, “Büyük kurumlar kurduk. Büyük binalar kurduk. İnsanlar bunu yapabiliyor. Ama onu sanatla, sevgiyle, irfanla ve gerçeği ile doldurmak çok zordur. Bu yüzyılların gerektirdiği iştir. Büyük sanatçılara ve düşünürlere ihtiyaç vardır. Onun için Cengiz Aytmatov, bizim için önemli” dedi. Ayrıca, Aytmatov’un en çok İngiltere’de okunduğunu ve Türk dünyasında da daha fazla tanınması gerektiğini vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, KTMÜ’nün Kırgızistan’daki eğitim sistemindeki katkısına dikkat çekti. KTMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Almaz İbrayev, Cengiz Aytmatov’un yalnızca Kırgızistan’ın değil, tüm Türk dünyasının yazarı olduğunu ifade etti. Açılış konuşmalarının ardından, “Cengiz Aytmatov’da kimlik, bellek ve ortak kültür” paneli başladı. Türkiye’den Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit, “Bellek Yitiminde Batılı Aklın Yorumuna Karşı Olarak Cengiz Aytmatov’da Mankurtlaştırma” başlıklı sunumunda, Aytmatov’un sanat diliyle mücadele ettiğini ve eserlerinde batılı aklın sömürgeleştirme politikalarını ele aldığını açıkladı.

CENGİZ AYTMATOV’UN HAYATI VE MİRASINA ETKİLERİ

KTMÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Leyli Ükübayeva, “Bizim Tanıdığımız ve Tanımadığımız Cengiz Aytmatov” başlıklı sunumunda, Aytmatov’un Sovyet rejimi altında Kırgızca eserler yazmasının engellendiğine değindi. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Mirgül Tekeşova, “Cengiz Aytmatov ve Ortak Türk Edebiyatı” konulu sunumunda, Aytmatov’un sosyo-politik sistemin eksikliklerini cesurca eleştirdiğini ve eserlerinde kendi yaşam tecrübelerini sorguladığını belirtti. Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928’de Talas eyaletinin Şeker köyünde dünyaya geldi ve 2008 yılında vefat etti. Babası Toleykul, Sovyetler Birliği’nin o dönemdeki yönetimi tarafından kurşuna dizildi. Aytmatov, babasının mezarının bulunduğu Bişkek’teki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde toprağa verildi. Anma etkinlikleri çerçevesinde, Ankara merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi’nin ev sahipliğinde “Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası’nın Geleceği” forumunu da gerçekleştirdi.