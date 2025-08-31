Kırgızistan 31 Ağustos’ta Bağımsızlığını Kutladı

BAĞIMSIZLIĞIN 34. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Kırgızistan, Sovyetler Birliği’nden 31 Ağustos 1991’de kazandığı bağımsızlığının 34. yıl dönümünü ülke genelinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kutluyor. Bu yıl etkinlikler, ülkenin üçüncü büyük kenti Celalabad’da yoğun katılımla yapıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de kutlamalara katıldı. Kutlamalar, Oş şehrinde Kırgızistan Dışişleri Bakanlığının bölge için inşa ettiği yeni temsilcilik binasının açılışıyla başladı.

60’TAN FAZLA TESİS HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Caparov, Özgen-Mırza-Ake-Kara-Kulca kara yolunun açılışını yaparken, çevrim içi bağlantı ile ülke genelinde inşa edilen 60’tan fazla üretim tesisini de hizmete sundu. Ayrıca, Celalabad bölgesindeki Min-Oruk köyünde Nişanbay Alıkulov’un adını taşıyan okul ile Celalabad Bölge Sanat Yatılı Okulunun yeni binası açıldı. Caparov, devlet tarafından inşa edilen 450 dairelik sosyal konut projesinin açılışını gerçekleştirirken, şehir merkezindeki yeni idare binasının açılış törenine de katıldı.

GELECEKTEKİ KIRGIZİSTAN GÖSTERİSİ

Celalabad Şehir İdaresinin önünde 600 dansçı, “Gelecekteki Kırgızistan” gösterisini sundu. Cumhurbaşkanı Caparov, her yıl farklı bölgelerde Bağımsızlık Günü’nün kutlandığını belirtti. “Daha önce bereketli Çuy Vadisi’nde, ardından kadim Oş kentinde ve şimdi de gelişen Celalabad kentinde kutluyoruz.” ifadesini kullandı. Bu yılki kutlamaların her bölgede gerçekleştirilmesinin, Kırgızistan’ın merkez ile bölgeler arasında ayrım gözetmeksizin tek ve bağımsız bir devlet olduğunu gösterdiğine vurgu yaptı.

YENİ İŞLETMELER AÇILACAK

Caparov, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Celalabad’ı 2025 yılı “Türk Dünyası Turizm Başkenti” ilan ettiğini hatırlattı. Geçen yılın başarısının ardından bu yıl toplam 160 yeni işletmenin açılacağını duyurdu. Bağımsızlığın 34. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konser etkinliğinde yerli ve yabancı sanatçılar sahne alırken, 31 Ağustos’ta Issık Göl Bölgesi’nde geleneksel at oyunları ve yarışlar da yapılıyor. Başkent Bişkek’te de yerli sanatçılar akşam bir konser verecek.