Kırgızistan 31 Ağustos’ta Bağımsızlık Günü’nü kutladı

BAYRAM COŞKUSU VE ETKİNLİKLER

Kırgızistan, 31 Ağustos Bağımsızlık Günü’nü 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Celal-Abad’da ve ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutluyor. Bağımsızlıkının 34. yıldönümüne özel düzenlenen etkinlikler, Celal-Abad şehrinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un katılımıyla gerçekleştirildi. Kutlama, Kırgız devletinin kuruluşunu anlatan bir belgeselin gösterimiyle başladı ve yaklaşık 600 sanatçının Sahneye koyduğu “Gelecekteki Kırgızistan” adlı tiyatro eserinin sahnelenmesiyle devam etti.

CUMHURBAŞKANI CAPAROV’UN MESAJI

Cumhurbaşkanı Caparov, etkinlikte yaptığı konuşmada halkın Bağımsızlık Günü’nü kutladı ve “Egemenlik bayramını daha önce bereketli Çüy merkezinde, Oş şehrinde kutladıysak, bu yıl güzelleşen Celal-Abad şehrinde kutluyoruz. Her bir bölgede kutlama kararı, devletimizin yedi bölgesine eşit derecede önem verildiğinin göstergesidir” şeklinde açıklamada bulundu. 35. bağımsızlık yıldönümünün gelecek yıl Talas bölgesinde kutlanacağını kaydetti. Celal-Abad’ın 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak ilan edildiğini hatırlatan Caparov, “Bu da elbette tesadüf değildir. Celal-Abad, tabiatın eşsiz sırlarını içinde barındıran mübarek bir yerdir” dedi.

Cumhurbaşkanı, Kara-Kırgız Özerk Bölgesi’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yüzlerce üretim tesisinin faaliyete geçtiğini belirtti. 34. Bağımsızlık Bayramı münasebetiyle 100 sosyal ve 60’tan fazla üretim tesisinin açılışını yaptıklarını ifade eden Caparov, “Bunlar, ülke ekonomisine ivme kazandırarak halkın yaşam standartlarını iyileştiriyor” dedi. Ülkenin bu yılın ilk 7 ayında gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 11,5 artarak 865 milyar 2 milyon som olarak belirlendiğini de vurguladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN ENDeksi

Caparov, devletin yaptığı çalışmaların halk tarafından desteklendiğine dikkat çekerek, “Stratejik Girişimler Enstitüsü’nün verilerine göre halkımızın devlet kurumlarına olan güven endeksi 42,8 puan olarak gerçekleşti” dedi. Kırgızistan’ın uluslararası alandaki itibarını güçlendirerek, komşu ve ortak ülkelerle yeni düzeyde işbirlikleri geliştirdiğini belirtti. Yeni Kırgızistan’ı inşa etme yolunda ilerlediklerini ve çok yönlü dış politikalarını hayata geçirdiklerini kaydetti.

ŞENLİKLER BİŞKEK’TE DEVAM ETTİ

Celal-Abad’daki kutlamalar, yerel ve yabancı sanatçıların katıldığı bir konserle sona erdi. Başkent Bişkek’te de şenlikler ve konser etkinlikleri düzenlendi. Bişkek sakinleri, Bağımsızlık Günü kutlamaları için Ala Too Meydanı’na akın etti. Başbakan Adılbek Kasımaliyev de etkinlikte yer aldı ve Cumhurbaşkanı Caparov adına halkı tebrik ederek, “Kuşağımızın kutsal görevi, atalarımızın yolunu sürdürerek geleceğe uzanan sonsuz yolda zaferler kazanmak” dedi. Bu güzel kutlamalar, yerel sanatçıların katıldığı konser programıyla sona erdi.