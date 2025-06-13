Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbayev’i Ziyaret Etti

KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ KAZAKBAYEV KAYSERİ’DE

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, çeşitli programlar çerçevesinde Kayseri’ye gelen Kazakbayev ve beraberindeki heyeti misafir etti.

KAYSERİ’NİN ÖNEMİ VURGULANDI

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükkılıç, Büyükelçi Kazakbayev’i Kayseri’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Kayseri’nin ticaret ve sanayinin merkezi olduğunu, ayrıca 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu dile getirerek, “Karşılıklı istişarelerin ve değerlendirmelerin yapılıyor olması bizim için önemli, anlamlı.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Kazakbayev, ASKON tarafından yarın gerçekleştirilecek Kültepe Uluslararası İş Forumu’nun, bölgenin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu kaydetti. Ziyaretin sonunda Büyükkılıç, Kazakbayev’e Kültepe Kaniş Karum Höyüğü’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan tabletlerin replikasını hediye etti.