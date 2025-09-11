Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Din Heyetiyle Görüştü

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI DİN ADAMLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin din adamlarından oluşan bir heyet ile bir araya geldi. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden gelen bilgilere göre, bu görüşme Kırgızistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 6. Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirildi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapıldı ve Kırgızistan Müftüsü Abdulaziz Zakirov, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nauruzbay Taganuly, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ve Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazar gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de toplantıda yer aldı.

Cumhurbaşkanı Caparov, bu görüşmenin Türk devletleri arasında manevi birliğin güçlendirilmesi, kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. “İnanç ve ahlak, birlik ve beraberlik dini olan İslam’ın değerlerinin, Türk dünyasının milli gelenekleri ve kültürel mirasıyla bütünleşerek halklarımızın aydınlık geleceğine hizmet etmesi için çabalarımızı yönlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu. Caparov, ayrıca TDT’nin din alanında etkileşimin önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu ifade etti.

KIRGIZİSTAN’DA DİNALEYİŞİM REFORMLARI

Kırgızistan’ın çok dinli ve çok etnikli bir ülke olduğunu belirten Caparov, nüfusun yüzde 90’ının Müslümanlardan oluştuğunu hatırlattı. Bu bağlamda, son yıllarda Kırgızistan’da dini alanında çeşitli reformlar gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu yıl, Devlet Din İşleri Komisyonu, Cumhurbaşkanına bağlı Ulusal Din İşleri ve Etnik Gruplar Arası İlişkiler Ajansı’na dönüştürüldü ve benim kişisel kontrolüm altına girdi.” dedi. Ayrıca, Tokmok şehrinde dini okuryazarlık seviyesini artırmak amacıyla bir İslam Akademisi açılacağını açıkladı.

KIRGIZİSTAN MÜFTÜLÜĞÜNE ÖDÜL VERİLDİ

Görüşme sırasında, Cumhurbaşkanı Caparov, Türk devletleri arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkılarından dolayı Kırgızistan Müftülüğünü “Ayköl” (Cömert/asil) Nişanı ile ödüllendirdi. Bu ödül, manevi değerlerin geliştirilmesine verdikleri destekten ötürü takdim edildi.