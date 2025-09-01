Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ŞİÖ’nün Büyüdüğünü Belirtti

Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) dünya genelinde önemli bir rol üstlenen en büyük birlik haline geldiğini belirtti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, Caparov, Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleştirilen “ŞİÖ Artı” formatındaki zirvede konuşma yaptı.

Caparov, ŞİÖ’nün benimsediği temel ilkelerin siyasi bilgeliğini ve doğruluğunu etkileyici bir şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, “ŞİÖ, yalnızca Avrasya coğrafyasının değil, küresel düzeyde de sistemik bir rol oynayan bölgelerarası en büyük birlik haline geldi.” dedi. Ayrıca, “Şanghay İşbirliği Örgütü bugün uluslararası barış ve istikrara olan bağlılığıyla tanınıyor.” şeklinde konuştu. Caparov, ŞİÖ’nün her geçen yıl işbirliği potansiyelini artırdığını, üye ülkeleri terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehditlerinden başarıyla koruduğunu da açıkladı.

Caparov, “ŞİÖ Artı” toplantısının birçok ülkenin ekonomik entegrasyonunu destekleme fırsatı sunduğunu belirterek, “Böylece, hem gözlemci ülkeler, hem diyalog ortakları, hem de örgüt üyesi olmayan ülkeler, Asya ile Avrupa arasında diyaloğun ilerlemesini sağlayan ŞİÖ üyesi ülkelerin projelerine katılabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

