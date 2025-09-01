Kırgızistan Cumhurbaşkanı, ŞİÖ’nün Büyüdüğünü Belirtti

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN ŞİÖ AÇIKLAMASI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) dünya genelinde önemli bir rol üstlenen en büyük birlik haline geldiğini belirtti. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden edinilen bilgilere göre, Caparov, Çin’in Tiencin şehrinde gerçekleştirilen “ŞİÖ Artı” formatındaki zirvede konuşma yaptı.

BÜYÜK BİR BİRLİK OLDUĞU VURGUSU

Caparov, ŞİÖ’nün benimsediği temel ilkelerin siyasi bilgeliğini ve doğruluğunu etkileyici bir şekilde ortaya koyduğunu ifade ederek, “ŞİÖ, yalnızca Avrasya coğrafyasının değil, küresel düzeyde de sistemik bir rol oynayan bölgelerarası en büyük birlik haline geldi.” dedi. Ayrıca, “Şanghay İşbirliği Örgütü bugün uluslararası barış ve istikrara olan bağlılığıyla tanınıyor.” şeklinde konuştu. Caparov, ŞİÖ’nün her geçen yıl işbirliği potansiyelini artırdığını, üye ülkeleri terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılık tehditlerinden başarıyla koruduğunu da açıkladı.

Caparov, “ŞİÖ Artı” toplantısının birçok ülkenin ekonomik entegrasyonunu destekleme fırsatı sunduğunu belirterek, “Böylece, hem gözlemci ülkeler, hem diyalog ortakları, hem de örgüt üyesi olmayan ülkeler, Asya ile Avrupa arasında diyaloğun ilerlemesini sağlayan ŞİÖ üyesi ülkelerin projelerine katılabilmektedir.” ifadelerini kullandı.