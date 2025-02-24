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Kırgızistan’da Büyük Çaplı Darbe Operasyonu

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KIRGIZİSTAN’DA DARBECİ GRUP OPERASYONU

Kırgızistan’da, iktidarı devirmeye çalışılan bir darbeci gruba karşı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık 2024 tarihinde alınan ihbar doğrultusunda Kırk Boy ve Yedi Bölgenin Birliği isimli derneğin üyelerinin düzenli olarak toplandıkları ve kitlesel isyan hazırlıkları yaptıkları belirlendi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Açıklamada, dernek üyeleri hakkında “kitlesel isyan örgütlemek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı ve 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Hükümet birimleri bu durumu ciddiyetle takip ediyor.

YAKALANAN SİLAHLAR VE MALZEMELER

Grup üyelerinin ikamet ettikleri yerlerde gerçekleştirilen aramalar sonucunda el bombası, av tüfeği, tabanca, mühimmat, kamuflaj giysileri, uyuşturucu maddeler, maskeler ve kitlesel isyan planlarını içeren talimatlar ele geçirildi. Ayrıca, birçok silah, plakalar, cep telefonları ve hafıza kartları da bulundu. Bu durum, güvenlik güçlerinin durumu kontrol altına alma çabalarını artırıyor.

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