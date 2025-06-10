Kırgızistan’da Cengiz Aytmatov Forumu Yapıldı

FORUMUN AMACI VE KATILIMCILAR

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, yazar Cengiz Aytmatov’un ölümünün 17. yılına ithafen “Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası’nın Geleceği” adlı forum düzenlendi. Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü ve Ankara merkezli Cengiz Aytmatov Enstitüsü destek verdi. Forum, yazarın hayranları, akademisyenler, devlet yetkilileri, akademi çalışanları ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Manasçı Rısbay İsakov’un Manas Destanı’ndan bir bölüm okumasıyla başlayan etkinliğin moderatörlüğünü Kırgızistan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kanatbek Abdrahmatov üstlendi ve bu forumda yer almanın mutluluğunu dile getirdi.

CENGİZ AYTAMATOV’UN ETKİSİ

Forumda, Kırgızistan Devlet Sekreteri Marat İmankulov, hükümetin Cengiz Aytmatov’un doğumunun 100’üncü yılına yönelik planlarından bahsederek, “Aytmatov 20’inci yüzyılın dahilerinden biri. Aytmatov, eserlerinde bugünkü dünyayı çok iyi anlatıyor. Günümüzde yaşanan krizlere girilmemesi için neler yapılması gerektiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı. İmankulov, bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık vurgusunu da yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkelerin Kırgızistan’a olan ilgisinden memnun olduklarını belirten İmankulov, Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu’nun yaşatılması gerektiğini kaydetti.

CENGİZ AYTAMATOV ENSTİTÜSÜNÜN ÖNEMİ

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye’de kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün ilk etkinliğini Aytmatov’un memleketinde gerçekleştirdiğini belirtti. Raev, “Cengiz Aytmatov Enstitüsü hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi. Ayrıca, enstitünün kuruluşuna öncülük eden Türkiye’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, forumun düzenlenmesinde katkıda bulunan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, Aytmatov’un Türkiye’de nasıl değerlendirildiğini anlattı.

CENGİZ AYTAMATOV’UN ESERLERİNİN GÜCÜ

Topsakal, güçlü olmanın Türk kavimlerini iyi tanımaktan geçtiğine vurgu yaparak, “Bunu öğrenmenin en iyi yolu, milletin ruhunu ve irfanını kaleme alan şair, yazar ve düşünürlerimizi tanımaktan geçiyor.” dedi. Aytmatov’un eserlerinin Türk dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Topsakal, Aytmatov’un eserlerinde zamanla ilgili önemli temaların işlendiğine dikkat çekti. Mereke Kulkenov, Cengiz Aytmatov Enstitüsü’nün ilk faaliyetinin Türk halklarının birliğini simgelediğini ifade etti.

CENGİZ AYTAMATOV’A VERİLEN ÜNVAN VE MEMORANDUM

Forumda, Cengiz Aytmatov Akademisi Derneği yönetiminin kararıyla, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal’a “fahri akademik” unvanı verildi. Topsakal’a ödül ve bir çok kitap, Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Akmataliyev tarafından takdim edildi. Ayrıca, Kırgızistan Bilimler Akademisi Cengiz Aytmatov Dil ve Edebiyat Enstitüsü ile Cengiz Aytmatov Enstitüsü arasında bir memorandum imzalandı.