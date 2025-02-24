Kırgızistan’da Darbe Planlayan Gruplara Operasyon

KIRGIZİSTAN’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kırgızistan’da, iktidarı ele geçirmek amacıyla kitlesel ayaklanmalar çıkarmaya çalışan darbeci bir gruba karşı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, polisin 20 Aralık 2024 tarihinde aldığı ihbarla, Kırk Boy ve Yedi Bölgenin Birliği adlı derneğin üyelerinin sıkça bir araya gelerek kitlesel isyan planı yaptığı tespit edildiği bildirildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, dernek üyeleri hakkında “kitlesel isyan örgütlemek” suçundan soruşturma başlatıldığı ve 11 kişilik grubun üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin kararlı bir şekilde eylemde bulunduğunu gösteriyor.

ARIMALARDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE TEÇHİZAT BULUNDU

Grup üyelerinin ikamet ettiği yerlerde arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, aramalarda el bombası, av tüfeği, tabanca, mühimmat, kamuflaj giysileri, uyuşturucu maddeler, maskeler, kitlesel isyanı düzenleme talimatları ve cep telefonları gibi çeşitli malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi. Bu durum, olası bir isyan girişiminin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.