Kırgızistan’da Folklor Festivali Düzenlendi

ULUSLARARASI ÇOCUK FOLKLOR FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleşen 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, Türkiye’yi Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu temsil ediyor. Bişkek Büyükşehir Belediyesi tarafından Ala-Too Meydanı’nda “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen festivalin konser kısmı büyük ilgi gördü.

ÇOCUK FOLKLOR GRUPLARI SAHNE ALDI

Bu festivalde, Türkiye’nin yanı sıra Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın çeşitli yerlerinden gelen çocuk folklor grupları performans sergiledi. 2008 yılında Ankara Cansu Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu, etkileyici horon gösterileriyle seyircilerden büyük beğeni topladı.

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Etkinlikte bir konuşma yapan Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev, “Nariste” 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali’nin kültürel işbirliğini pekiştirdiğini ifade etti. Cunuşaliyev, festivale katılan çocukların dansları, gelenekleri ve giysileriyle kendi ülkelerinin tarihlerini ve kültürlerini seyircilere aktardıklarını aktardı. Ayrıca, festival çerçevesinde dün başlayan ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri ve tarihi ve kültürel mekan gezileri de düzenlendi.