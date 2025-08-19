Kırgızistan’da Kuru Kayısı Pazarı Açık

KIRAŞIK PAZARIN HAREKETLİLİĞİ

Kırgızistan’ın Batken şehrindeki Kara-Bak ilçesinde, özellikle Özbekistan ve Tacikistan sınırında bulunan kuru kayısı pazarı, yeni sezon ürünleriyle dolup taşıyor. Batken, geniş tarım arazileriyle biliniyor ve özellikle kayısı üretimiyle dikkat çekiyor. Kara-Bak ilçesinde kurulan bu pazar, yerli halkın yanı sıra çevre ülkelerden gelen tüccarların ilgisini çekmeyi başarıyor. Kuru kayısı üretimi ve ticareti, bölgedeki halkın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Sadece Kırgızistan’ın değil, komşu ülkelerin de kuru kayısı ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaya devam ediyor.

PAZARDA SOSYAL VE EKONOMİK CANLILIK

Her hafta perşembe günleri kurulan pazar, yalnızca ekonomik yönüyle değil, sosyal yönüyle de bölge halkının yaşamına canlılık katıyor. Sosyal ve ekonomik bir hareketlilik sağlıyor. Geniş ürün yelpazesi ve rengarenk tezgahlarıyla dikkat çeken pazarda satışlar genellikle çuvallarda veya araç kasalarında gerçekleştiriliyor. Çarşamba akşamı açılan pazar, Perşembe akşamına kadar faaliyet gösteriyor. Pazarda satılan ürünler, yerli halkın yanı sıra Özbekistan ve Tacikistan’dan gelen alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

KAISILARIN DEĞERİ

Kuru kayısı satıcısı Muhammad Mamadiyev, bu pazarda 21 yıldır kayısı satarak geçimini sağladığını aktarıyor. Mamadiyev, mevsim gereği kuru kayısı fiyatlarının düştüğünü, ürünlerin genellikle hammadde olarak satıldığını ifade ediyor. Kayısının kurutma yönteminden kalitesini anladığını belirten Mamadiyev, Batken’de yetişen kayısı türlerinin sağlık açısından oldukça yararlı olduğunu vurguluyor. Ayrıca, kuru kayısı üretimi ve satışının bölge halkı için temel bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, kazancıyla çocuklarının okul kıyafetlerini alacağını ekliyor.