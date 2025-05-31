Kırgızistan’da Nariste Çocuk Festivali Başladı

FESTİVALİN BAŞLANGICI

Kırgızistan’ın Bişkek kentinde “Nariste” 5. Uluslararası Çocuk Folklor Festivali başladı. Bu özel etkinliğe Türkiye, Rusya’nın Tuva ve Altay Özerk Bölgeleri, Moskova, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan, Moğolistan, Hindistan, Macaristan ve Kırgızistan’ın farklı bölgelerinden çocuk folklor grupları katılıyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Festivalin açılış töreninde Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev önemli ifadeler kullandı. Cunuşaliyev, festivalin “gelenekle modernliğin, çocuksu samimiyetle halk sanatının asırlık bilgeliğinin, ulusal bilincin ve uluslararası anlayışın buluştuğu özel bir alan” olduğunu belirtti. Festivalin “etnik, kültürel, dilsel gruplar ve uluslar arasındaki ilişkilerde daha iyi bir karşılıklı anlayışı teşvik etmek, dayanışmayı güçlendirmek” gibi amaçları yer aldığını vurguladı.

ETKİNLİK PROGRAMI

İki gün sürecek festivalde çeşitli etkinlikler yer alacak. Halk dansları ve enstrüman topluluklarının gösterimlerinin yanı sıra ustalık sınıfları, konferanslar, uygulamalı sanat sergileri ve kültürel projelerin sunumları düzenlenecek. Ayrıca, Bişkek’in tarihi ve kültürel mekanlarına geziler de planlanıyor.

SON PROGRAM

İlk kez 2018’de gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Folklor Festivali, 1 Haziran saat 19.00’da Ala-Too Meydanı’nda gerçekleşecek konser programıyla sona erecek.