Kırgızistan’da Türk Oyunları’nda başarı

ÜLKEMİZİN BAŞARISI

Kırgızistan’da gerçekleştirilen 3. Türk Devletleri Üniversite Sporları Oyunları’nda milli sporcular, toplamda 3 altın ve 11 madalya kazanıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) yaptığı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın Çolpan Ata kentinde TÜSF’nin koordinesinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kazakistan’dan 451 sporcu mücadele etti.

SPORCU BAŞARILARI

Organizasyonda Türkiye adına yarışan sporcular, judoda 1 altın ve 2 bronz madalya elde ediyor. Kadın masa tenisi takımı, altın madalya kazanırken erkek masa tenisi takımı gümüş madalya ile başarı gösteriyor. Güreşte grekoromen ve serbest stil takımları bronz madalya kazanırken, satrançta mücadele eden sporcular 1 altın ve 3 gümüş madalya elde ediyor.

TEBRİKLER VE DESTEK

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, turnuvada Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan tüm sporcuları tebrik ediyor. Bu başarılar, Türk sporunun uluslararası arenada ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor.