Kırgızistan’da Yesevi Mirası Paneli Yapıldı

KIRGIZİSTAN’DA TÜRK DÜNYASI PANELİ DÜZENLENİYOR

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından “Türk Dünyası ve Pir-i Türkistan: Yesevi Yolu ve Mirası” temasıyla bir panel gerçekleştirildi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Yesevi Yolu ve Mirası” projesine; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) destek verdi.

PANELDE AHMED YESEVİ’NİN MİRASINA VURGU YAPILIYOR

Manas Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen panel, Türk dünyasının manevi lideri olarak nitelendirilen “Hoca Ahmed Yesevi”yi ele aldı. Bu etkinlikle, Türk dünyasının gönül coğrafyasını Ahmet Yesevi’nin irfan mirası etrafında yeniden anlamlandırma ve bütünleştirme hedefleniyor. Panelde, Ahmet Yesevi’nin Orta Asya’daki etkileri, çağdaş Türk dünyasında yansımaları ve manevi mirasının genç kuşaklara aktarılması konuları ele alındı. Panelin açılış konuşmalarını KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Aşık yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden çeşitli akademisyenler de panele katkı sağladı. Prof. Dr. Haşim Şahin “Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Dünyası”, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu “Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi”, Prof. Dr. Fatih Ünal da “Türk Şuubiye Hareketi ve Ahmet Yesevi” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca KTMÜ Araştırma Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Negizbek Şabdanaliyev, “Kırgızistan’da Hoca Ahmed Yesevi ile Divan-ı Hikmet Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Divan-ı Hikmet’in Kırgızca Çevirileri” hakkında bilgi verdi.

PROJENİN HEDEFLERİ VE ÖNEMİ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yesevi Yolu ve Mirası” projesinin, yalnızca bir kültürel etkinlikler dizisi olmadığını belirterek Türk dünyasının ortak manevi kodlarını güçlendirmeyi amaçlayan çok yönlü bir kültürel diplomasi girişimi olduğunu ifade etti. Karakulak, projenin dijital külliyat oluşturma, Türk Dünyası İnanç Haritası hazırlama ve gençlere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri gibi sürdürülebilir hedeflerle devam edeceğini vurguladı.