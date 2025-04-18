Kırgızistan, Dijital Para Birimini Onayladı

KIRGIZİSTAN’DA NAKİTSİZ EKONOMİ ADIMLARI

Kırgızistan, nakitsiz ekonomiye geçiş süreci kapsamında önemli bir düzenlemeyi resmen onayladı. Cumhurbaşkanı Sadyr Zhaparov’un imzaladığı anayasa yasası, ülkede dijital som adı verilen merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) uygulanması için zemin hazırlıyor. Yeni mevzuat, ulusal paranın dijital biçimde ihraç edilmesi ve denetlenmesi amacıyla yasal çerçeveyi güçlendiriyor.

DİJİTAL SOMUN PİLOT SÜRECİ BAŞLIYOR

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yasa, Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası’na dijital somu ihraç etme, kuralları belirleme ve platformu denetleme konusunda münhasır hak tanıyor. Dijital somun hayata geçirilip geçirilmeyeceğine dair kesin kararın ise 2026’nın sonuna kadar verilmesi bekleniyor. Pilot aşamada, dijital somun güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla kriptografik koruma tedbirleri düzenleyici kurum tarafından ayrıntılı olarak belirleniyor.

PARLAMENTO ONAYI VE DÜNYA GÖRÜNÜMÜ

Kırgızistan Parlamentosu Jogorku Kenesh’in 18 Mart’ta gerçekleştirdiği anayasa kanunu değişikliği, bu gelişmenin yasal alt yapısını oluşturdu. Ayrıca, küresel raporlar, dünya genelinde yüz on beş ülkenin farklı aşamalarda CBDC projeleri yürüttüğünü gösteriyor. Ancak yalnızca dört ülke – Bahamalar, Nijerya, Zimbabve ve Jamaika – dijital para birimlerini resmi olarak devreye aldı. Doksanından fazla projenin ise henüz araştırma aşamasında olduğu belirtiliyor. Eleştirmenler, CBDC’lerin aşırı devlet gözetimini olanaklı kılabileceği ve finansal gizliliği azaltabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

KRİPTO DÜZENLEMELERİNDE YENİ ADIMLAR

Kırgızistan, kripto ekosisteminde de başka adımlar atmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında, eski Binance CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, Kırgızistan’ın yabancı yatırım ajansı ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası ülkede blok zinciri ve kripto düzenlemeleri konusunda danışmanlık vermeye başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Zhaparov, bu girişimin ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını, sanal varlıkların güvenliğini artıracağını ve ayrıca yeni fırsatlar yaratacağını belirtti.