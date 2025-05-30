Kırgızistan İle İtalya Ticaret Artıyor

KIRGIZİSTAN VE İTALYA ARASINDAKİ TİCARETİN ARTISI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile İtalya arasında ticaretin son dört yıl içinde 5 kat arttığını açıkladı. Caparov, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşen İtalya-Orta Asya liderler zirvesinde konuştu. İki ülke arasındaki artan ekonomik işbirliğine dikkat çeken Caparov, “Kırgızistan’ın ekonomisini güçlendirmeye ve yabancı yatırımcılar için uygun koşullar yaratmaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, İtalyan şirketlerini Kırgızistan’a yatırım yapma konusunda davet etti.

Caparov, İtalya’nın küçük ve orta ölçekli şirketlerin gelişimindeki deneyimlerine ilgi duyduklarını belirtti. Orta Asya’nın Avrasya coğrafyasındaki lojistik önemini vurgulayan Caparov, “Geçen yılın aralık ayında inşaatına başlanan 8 milyar dolar değerindeki Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun Avrupa ile ticaretin artırılmasındaki rolü çok önemli” açıklamasında bulundu.

Caparov, Kırgızistan’ın enerji potansiyeline ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği konularındaki deneyimlere değer verdiklerini ifade etti. İklim değişikliğinin Kırgızistan’ın gözbebeği Issık Gölü’ndeki su seviyesinin düşmesine yol açtığını belirtti. Caparov, dağ sularından Issık Gölü’ne akan nehir sayısının yarım yüzyıl içinde 110’dan 35’e düştüğüne dikkat çekti.