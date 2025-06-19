Kırgızistan, KGAÖ Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPILDI

Kırgızistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) dönem başkanı sıfatıyla, üye ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, ülkenin Çolpon-Ata şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov, Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Yusuf Rahmon ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov’un katıldığı toplantı, güvenlik konularında önemli bir platform oluşturdu.

KGAÖ’NÜN GELECEĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, kolektif güvenliğe yönelik tehditlerle mücadele çerçevesinde KGAÖ’nün mevcut durumu değerlendirildi ve Tacikistan-Afganistan sınırını güçlendirmeye yönelik ilk uygulama masaya yatırıldı. Ayrıca, KGAÖ bünyesinde enformasyon güvenliği konularında bir Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Katılımcılar, “2026-2030 döneminde KGAÖ üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin planlanması” da dahil olmak üzere çeşitli önemli konuları ele aldı.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ PLANLARI ONAYLANDI

Toplantıda, komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimine yönelik belgeler, KGAÖ kuvvetleri ile kolektif güvenlik araçlarının oluşturulması ve Kolektif Kuvvetler’in yönetiminin iyileştirilmesi konularında önemli kararlar alındı. Bu adımlar, KGAÖ üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.