Kırgızistan, KGAÖ Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

TOPLANTI KIRGIZİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Kırgızistan, dönem başkanlığını üstlendiği Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Komitesi toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, ülkenin Çolpon-Ata şehrindeki Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov’un yanı sıra Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Rusya’nın güvenlik konseylerinden temsilciler de toplantıya katıldı.

GÜVENLİK TEHDİTLERİ ELE ALINDI

Katılımcılar, kolektif güvenliğe ilişkin tehditlerle mücadele çerçevesinde KGAÖ’nün sorumluluk alanındaki güncel durumu ve Tacikistan-Afganistan sınırında gerçekleştirilecek güçlendirme uygulamasını değerlendirdi. Toplantıda ayrıca, KGAÖ bünyesinde enformasyon güvenliği konularında bir Çalışma Grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu girişim, ortak güvenlik stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Aynı zamanda, katılımcılar 2026-2030 döneminde KGAÖ üyesi ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin planlanması, komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimleri, KGAÖ kuvvetleri ile kolektif güvenlik araçlarının geliştirilmesi ve Kolektif Kuvvetler’in yönetiminin iyileştirilmesine yönelik belgeleri onayladı. Bu adımlar, bölgesel güvenlik bağlamında işbirliğini artırmayı hedefliyor.