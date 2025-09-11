Kırgızistan Kripto Rezervi Kurmayı Onayladı

KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSU KRİPTO REZERVİ KURULMASINI ONAYLADI

Kırgızistan Parlamentosu, önemli bir adım atarak devlet kripto rezervinin kurulmasını onayladı. Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov’un sunmuş olduğu yasa tasarısı, ülkenin mali istikrarını artırma amacıyla çeşitlendirme stratejisini benimsiyor. Parlamentoda gerçekleştirilen oylama ile devlet kripto rezervinin oluşması için gerekli yasal çerçeve belirlenmiş oldu. Bakan Sydykov, bu rezervin kripto madenciliği aracılığıyla oluşturulacağını belirtti.

KIRGIZİSTAN’IN KRİPTO REZERVİ ÇEŞİTLENİYOR

Yasa tasarısına göre Kırgızistan’ın potansiyel kripto rezervi yalnızca Bitcoin (BTC) gibi saf kripto varlıklarına dayanmıyor. Kırgızistan, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu ve stablecoin ihracını gerçekleştirebilme yeteneğine sahip olacak. Enerji tarifelerinde eşitlik ilkesi benimsenecek ve devlet, kripto madenciliği açısından diğer madencilerle aynı tarifeleri ödeyecek. Bakan Sydykov, termik santraller ile Kambar-Ata-1 tesislerinin temel amacının madencilik olmadığını da vurguladı.

Tasarının yasalaşabilmesi için Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov’un imzası gerekiyor. Japarov, birkaç ay önce merkez bankası dijital para birimine ilişkin bir yasa imzalamıştı. Kırgızistan’ın bu adımı, komşu ülke Kazakistan’ın da benzer projeler geliştirdiği bir dönemde atılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, hükümeti ülkede kripto ve yapay zeka gelişimine yoğunlaşmaya çağırmıştı.