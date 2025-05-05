Kırgızistan, Kripto Varlıklara Yöneliyor

KIRGIZİSTAN’DA BLOCKCHAIN ADIMLARI

Kripto dünyası, giderek daha fazla ülkenin ilgisini çekerken, Orta Asya’daki Kırgızistan hükümeti, Blockchain teknolojisini ulusal ekonomi stratejisine entegre etmeye yönelik önemli adımlar atıyor. Bu süreçte, Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun danışmanlığının, ülkenin dijital varlık politikalarının şekillenmesinde belirleyici bir rol üstlendiği gözlemleniyor. Zhao, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kırgızistan’a ulusal kripto rezervini Bitcoin ve BNB ile oluşturmaya başlaması için tavsiyelerde bulundu.

BNB TOKEN ÖNERİLERİ VE STRATEJİK ORTAKLIKLAR

Bu önerinin dikkat çekici bulunmasının sebebi, Zhao’nun yaklaşık 94 milyon BNB tokenına sahip olması. Bu miktar, BNB’nin dolaşımdaki arzının yüzde 64’ünde ve yaklaşık 55 milyar dolarlık bir değerde olduğu bilgisiyle destekleniyor. Gelişmelerin öncesinde, 3 Nisan’da Zhao, ülke yönetimlerine kripto çerçeveleri ve Blockchain çözümleri konusunda hem resmi hem de gayri resmi danışmanlık sağladığını duyurdu. Eski Binance CEO’su, bu tür çalışmaların son derece anlamlı olduğunu ifade etti. Zhao’nun Kırgızistan ile danışmanlık ilişkisini açıklamasından yalnızca bir ay sonra, Binance kripto ödeme hizmeti başlatmak için stratejik bir ortaklık kurdu. 4 Mayıs’ta imzalanan mutabakat zaptı ile Binance Pay hizmetinin ülkede hayata geçirilmesi ve kripto işlemlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Bu iş birliğinin önemli bir boyutu, kripto eğitimini artırmak. Binance Academy, Blockchain odaklı eğitim programları geliştirmek amacıyla devlet kurumlarıyla iş birliği yapacak. Bu girişim, ülkenin genelinde kripto okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor. 17 Nisan’da Binance’in mevcut CEO’su Richard Teng, borsanın farklı ülkelere kripto rezervleri konusunda danışmanlık sunduğunu belirtti. Bu açıklama, Binance’in küresel ölçekte kripto kullanımını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kırgızistan, dijital varlıklara uygun bir ekosistem oluşturma yolunda önemli ilerlemeler kaydediyor.

YENİ DİJİTAL PARA YASAL DURUMU

17 Nisan’da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ulusal para biriminin dijital forma yasal ödeme statüsü veren bir yasayı onayladı ve merkez bankası dijital para birimi (CBDC) pilot projesini başlattı. Ayrıca, ülkede altın destekli bir stablecoin projesinin varlığı da doğrulandı. “Gold Dollar” (USDKG) olarak adlandırılan bu stablecoin, ABD dolarına sabitlenecek ve 500 milyon dolar değerindeki altın rezervi ile desteklenecek. Bu proje, Kırgızistan’ın finansal sistemini modernize etme ve uluslararası ekonomiye entegre olma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.