Kırgızistan, Pakistan Ve Bangladeş Kurban Verdi

KURBAN BAYRAMI İÇİN VEKALAT VERİLDİ

Kırgızistan, Pakistan ve Bangladeş’in Ankara büyükelçileri, Kurban Bayramı için Türk Kızılayına kurban vekaletlerini verdi. Türk Kızılayından alınan bilgilere göre, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, vekaletlerini Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin ile Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörü Alper Uluca’ya teslim etti. Bu vekaletler, Kızılayın yurtdışındaki yardım programları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca, Somali’nin Ankara Büyükelçisi Fathudin Ali Mohamed de kampanyaya destek vererek kendi kurban vekaletini Türk Kızılayına sundu.

KIZILAY’IN DAĞITIM PROGRAMI

Kızılay, bu yıl Türkiye dahil olmak üzere toplam 23 ülkede vekaletle kurban kesimi yapacak. Plan doğrultusunda Türkiye ve Gazze başta olmak üzere 4 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibine ulaşmak hedefleniyor. Yurtdışından ve internet üzerinden vekalet vermek mümkün. Yurtdışı vekalet bedeli 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyenler, 140 dolar veya 125 avro ödeyerek vekalet verebiliyor.

Vekalet vermek isteyenler, “www.kizilay.org.tr” web sitesi üzerinden kredi kartı ile 2 ila 4 taksit imkanı ile ödeme yapabiliyor. Ayrıca, bağışçılar, “Kızılay Mobil Bağış Uygulaması” üzerinden, tüm banka şubelerindeki Kızılay bağış hesapları ile FAST, EFT ve Havale yöntemleriyle bağışlarını gerçekleştirebilir. Yurt içi ve yurt dışı için ayrıca “168” ve “212 390 38 00” numaralı ücretsiz danışma hattı üzerinden de vekaletlerini iletebiliyor.