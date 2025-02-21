Kırgızistan-Tacikistan Sınırında Yeni Protokol İmzalandı

KIRGIZİSTAN-TAJİKİSTAN SINIR BELİRLEME GÖRÜŞMESİ

Kırgızistan ve Tacikistan sınırının belirlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, iki ülkenin sınır belirleme hükümet heyetlerinin eş başkanları, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ile Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov’un bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

NİHAİ PROTOKOL İMZALANDI

Görüşmenin ardından, Kırgızistan-Tacikistan sınır belirleme hükümet heyetlerinin katılımıyla bir tören düzenlendi ve bu törende nihai protokol imzalandı. Protokole, Taşiyev ve Yatimov imza attı. Taşiyev, törende yaptığı konuşmada, bugünün Kırgızistan ve Tacikistan halkı için özel ve tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, “Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolü imzaladık.” dedi.

SINIR ANLAŞMAZLIĞI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 503 kilometresi konusunda daha önce tartışmalar yaşanıyordu. Bu iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı sorunu, 4 Aralık 2024 tarihinde çözüme kavuşmuştu.