Kırgızistan Ve İran Ortaklığı Önemli

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NDAN İRAN’A VURGU

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İran ile olan ulaşım ve transit potansiyelinin etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Cumhurbaskanlığı Basın Merkezi’nden gelen bilgilere göre, Caparov, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Hükümetler Arası Konseyi Toplantısı sırasında, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’i kabul etti.

KIRGIZ-İRAN İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Caparov, İran ile gerçekleştirecekleri kapsamlı işbirliğinin Kırgızistan dış politikasındaki öncelikli alanlardan biri olduğunu vurguluyor. Bu yıl süren etkileşim sonucunda, iki tarafın karşılıklı çıkarlarla yürütülen ikili ilişkileri geliştirmenin sağlam bir temeline sahip olduğunu ifade etti. Caparov, “İran ile ulaşım ve transit potansiyelinin verimli kullanılması, Kırgız-İran ortaklığının önemli alanlarından biri” şeklinde konuştu. Bu durumun İran limanları aracılığıyla okyanusa ulaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NDAN MESAJ

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif ise sıcak bir karşılamadan dolayı teşekkür ederek, yanında getirdiği İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın selamlarını iletti. Arif, İran’ın Kırgızistan ile olan ilişkilerini güçlendirmeye tamamen hazır olduklarını da ekledi.