Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Anlaşması Tamamlandı

KIRGIZİSTAN VE TACİKİSTAN SINIR MESELESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Sovyetler Birliği’nin dağılıp bağımsızlıklarına kavuşmasının ardından, Kırgızistan ile Tacikistan arasında yaşanan sınır sorununda önemli gelişmeler yaşandı. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, parlamentoda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında uzun zamandır süregelen sınır anlaşmazlığının çözümü için atılan adımları değerlendirdi. Taşiyev, müzakerelerin başlangıcının Aralık 2002 olduğunu belirterek, “Görüşmeler esnasında iki ülke hükümetleri 45 protokol, topografik gruplar 86 protokol ve hukuki konularda 25 protokol imzaladı. Kırgızistan ve Tacikistan’ın toplam sınır uzunluğu 1006,84 kilometredir. Bu uzunluktan 519,9 kilometresi 2011 yılına kadar belirlenmiş, kalan 486,94 kilometresi ise son 3 yılda netleştirilmiştir” dedi.

SINIR BELİRLENMESİ İÇİN FARKLI BELGELERE DAYANIYOR

Taşiyev, Tacikistan’ın sınır belirlemede 1924-1927 yıllarında imzalanan belgelere bağlı kaldığını ifade ederek, Kırgızistan’ın ise bu duruma karşı 8 Aralık 1991’deki Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kuruluşu ile 21 Aralık 1991’de imzalanan Almatı Deklarasyonu ve Moskova Deklarasyonu’nu referans gösterdiğini aktardı. Böylece iki ülkenin sınır meselesinin müzakere şekli farklı belgeler üzerinden yürütüldüğü için, son 10 yıl içerisinde karşılıklı bir anlaşma sağlanamadı. Geçmişteki anlaşmazlıklar sonucu devlet sınırının hiçbir kısmı belirlenemedi.

Taşiyev, 2021 yılında Kırgızistan ve Tacikistan hükümetleri arasında sınır meselesi hakkında görüşmelerin yeniden başlatıldığını ve bu süreçte önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti: “Devlet sınırlarının 1991 belgeleri temelinde ve mevcut sınırlarımız üzerinden belirlenmesi konusunda bir uzlaşmaya vardık. Alınan kararlar hem karşılıklı hem de iki taraflıdır. Bir devlet sınırı tek taraflı olarak belirlenemez, her iki tarafın da memnun olması gerekir” dedi.

TOPRAK TAKASI YAPILDI

Son olarak, sınır meselesinin çözümü için yapılan toprak takasına dikkat çeken Taşiyev, “Biz (Tacikistan’dan) onlardan 190 hektar toprak aldık ve 190 hektar toprak da verdik. Adil bir takas gerçekleştirdik. Küçük araziler verdik, buna karşın kendi topraklarımızdaki büyük arazileri aldık” şeklinde konuştu.