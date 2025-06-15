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Kırıkhan’da Beton Mikseri Yola Beton Döktü

BETON MİKSERİ YOL ORTASINA BETON DÖKTÜ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir beton mikseri, hareket halindeyken yolun ortasına beton döktü. Olay, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde gerçekleşti. Beton mikserinin sürücüsü, beton döküldüğü anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde mikserin geri geri gelirken betonu yola dökmesi net bir şekilde yer aldı.

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA YAYILMASIYLA TEMİZLENDİ

Beton dökme anında, mikserin başka bir araca çarptığı da gözlemlendi. Sosyal medya platformlarında görüntülerin hızla yayınlanmasının ardından, ilgili firmanın ekipleri duruma müdahale ederek yolun güvenliğini sağladı. Beton dökülen bölge temizlendikten sonra trafik normale döndü.

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