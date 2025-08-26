Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan 41 ARS 031 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 31 AOT 406 plakalı otomobilin çarpışması sonucu her iki otomobilin sürücüleri hafif yaralandı.

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI

Otomobilin bir başka araca arkadan çarptığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin döndüğü sırada diğer otomobile arkadan çarptığı anlar izlenebiliyor. Bu kazanın sebebi olarak dikkatsizlik ya da hızın etkili olabileceği düşünülebilir.