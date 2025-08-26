Haberler

Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde gerçekleşti. Seyir halinde olan 41 ARS 031 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 31 AOT 406 plakalı otomobilin çarpışması sonucu her iki otomobilin sürücüleri hafif yaralandı.

OTOMOBİL ÇARPIŞMASI

Otomobilin bir başka araca arkadan çarptığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin döndüğü sırada diğer otomobile arkadan çarptığı anlar izlenebiliyor. Bu kazanın sebebi olarak dikkatsizlik ya da hızın etkili olabileceği düşünülebilir.

ÖNEMLİ

Reyhan Özcan, YKS’de 328’inci oldu. Kızılay’ın destekleri, motivasyon kaynağı oldu. Eğitimde eşitlik, umut veriyor. Kız kardeşi bilgisayar mühendisliğine devam ediyor. Aile, eğitimle hayata tutunuyor....

Muş'ta yaşayan Reyhan Özcan, YKS sınavında Türkiye genelinde 328. olarak Bilgisayar Mühendisliği bölümünü tam burslu kazandı. Başarısında Kızılay'ın desteklerinin etkisi büyük oldu.
Naz Ve Deniz, İstanbul Üniversitesi’ni Kazandı

Bursa'da ikiz kardeşler Naz ve Deniz Akdeniz, YKS'de başarılı olarak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Aileleri bu başarıdan dolayı mutluluk duyuyor.

