Kırıkhan’da İki Araç Çarpıştı

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışarak metrelerce sürüklendiği anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza, Kırıkhan – Reyhanlı çevreyolunda meydana geldi. Trafikte seyir eden bir otomobil, eş zamanlı olarak aynı yönde ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpışmanın ardından iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.