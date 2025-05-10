Kırıkhan’da İnek Kurtarıldı, Sahibine Teslim

İNEĞİN KURTARILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, su kanalına düşen bir inek itfaiye ekibince kurtarıldı. Otlaması için Fatih Mahallesi’ndeki bir araziye bırakılan inek, su kanalına düştü.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kurtarma işlemi için iş makinesi yardımıyla harekete geçti. Ekip, ineği bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkardı.

İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan inek, kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi. Bu olay, yerel itfaiye ekiplerinin acil durumlarda nasıl hızla müdahale ettiğini bir kez daha gösterdi.