Haberler

Kırıkhan’da İnek Kurtarıldı, Sahibine Teslim

İNEĞİN KURTARILMASI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, su kanalına düşen bir inek itfaiye ekibince kurtarıldı. Otlaması için Fatih Mahallesi’ndeki bir araziye bırakılan inek, su kanalına düştü.

İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNE GİTTİ

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kurtarma işlemi için iş makinesi yardımıyla harekete geçti. Ekip, ineği bulunduğu yerden başarılı bir şekilde çıkardı.

İNEK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarılan inek, kontrol edildikten sonra sahibine teslim edildi. Bu olay, yerel itfaiye ekiplerinin acil durumlarda nasıl hızla müdahale ettiğini bir kez daha gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Datça’da Engelli Bireylere Asker Eğlencesi düzenlendi

Datça'da Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde, Engelim Olmayın Derneği ve belediye iş birliğiyle engelli bireyler için kına eğlencesi düzenlendi. Kaymakam ve belediye başkanı da katıldı.
Haberler

Billund’dan Gazipaşa’ya İlk Uçuş

Danimarka'nın Billund Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ilk sefer gerçekleştirildi. Airseven Havayolları'nın uçağı, su takı seremonisiyle karşılandı ve yolcular çiçeklerle ağırlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.