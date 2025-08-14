Haberler

Kırıkhan’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bektaşlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar sonrası bölgeye, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı pek çok yer ekibi ile birlikte 5 arazöz ve 2 helikopter yönlendirildi.

EKİPLER YANGINA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİYOR

Ekiplerin, yangına hem havadan hem de karadan müdahalesi halen devam ediyor. Yangının kontrol altına alınmasına yönelik tüm çabalar sürdürülüyor.

