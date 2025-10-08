Kırıkkale Bahşılı’da Mevlid-i Nebi Programı Düzenlendi

MEVLİD-İ NEBİ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde bir Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi. Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik, öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve günün anlamı üzerine açıklayıcı bir konuşma yer aldı.

ŞİİR VE İLAHİLERLE ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Sinevizyon gösterisinin ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve çeşitli ilahiler seslendirildi. Programda ayrıca çeşitli etkinlikler yapılarak katılımcılara keyifli anlar sunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi ve gelen misafirlere hurma ikram edildi.

KATILIMCILAR ARASINDA PROTOKOL DE YER ALDI

Etkinliğe Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Vekili Özcan Akdeniz, ilçe protokolü, okullardan müdürler, öğrenciler ve halktan birçok kişi katıldı. Program, katılımcılar için anlam dolu bir gün haline geldi.