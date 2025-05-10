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Kırıkkale Belediyesi’nden Anneler Günü Sürprizi

BELEDİYEDEN SÜRPRİZ ETKİNLİK

Kırıkkale Belediyesi, “Anneler Günü” sebebiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli kadın personellere özel bir sürpriz düzenledi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre etkinlik, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan kadın personel, “ağaçlandırma çalışması” gerekçesiyle alana davet edildi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kadınlar meydana geldiklerinde, kendilerini meydandaki LED ekranda yer alan duygusal bir mesaj bekliyordu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görevlilerinin çocuklarıyla hazırladığı Anneler Günü mesajları, kadınların gözyaşlarına neden oldu. Ekranda çocuklarının sözleriyle izleyen anneler, büyük bir duygusal an yaşarken, çocuklar da annelerine çiçek hediye etti. Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinlikte, “Bu kentte her şey bir planla yürür ama sevgiyle güzelleşir. Sizler hem bu belediyenin hem de evlatlarınızın direğisiniz. Biz sadece mesai arkadaşınız değil, sizi anlayan, sizi gören bir aileniziz.” dedi.

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