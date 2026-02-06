Kırıkkale Cezaevinde Uyuşturucu Sokma Çabası Engellendi

Kırıkkale’deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan rutin kontroller sırasında, dışarıdan gönderilen materyaller arasında gizlenmiş yasaklı maddeler tespit edildi. Kurum personelinin gerçekleştirdiği denetimde ortaya çıkan suç delilleri, yasal işlemlerin başlatılması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda başlatılan soruşturma sürecinde, yasaklı maddeleri kuruma gönderen kişiler belirlendi ve gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” ve “cezaevine yasaklı eşya sokma” suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.