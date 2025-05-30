Kırıkkale’de 12 Kişi Gözaltına Alındı

İRİKTAP SUÇU OPERASYONU

Kırıkkale’de irtikap suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 5 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 kişi savcılıktan serbest kaldı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi 27 Mayıs tarihinde bir operasyon düzenledi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yer alıyor. Şüphelilere, “Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucu kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması” suçlaması yöneltildi. Soruşturma kapsamında, Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık raporlarının alınmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu kişiler, çıkarıldıkları hâkimlik tarafından tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan da bulunuyor. Diğer şüphelilerden C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest kaldı.