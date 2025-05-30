Kırıkkale’de 12 Kişi Gözaltına Alındı

KIRIKKALE’DE İRTİKAP SUÇU İDDİASIYLA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kırıkkale’de gerçekleştirilen bir operasyonda, irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla toplam 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin 5’i tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kişi ise savcılıktan serbest bırakma kararı aldı. Olay, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Operasyonda, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü. de gözaltına alındı. Bu kişiler, ‘Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması’ suçlamasıyla ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin sağlık raporları alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi sağlandı.

HAKİMLİKTE TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest kalma kararı aldı.