Kırıkkale’de 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

İRTEKAP SUÇU NEDENİYLE GÖZALTINA ALINANLAR

Kırıkkale’de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan toplam 12 kişiden 5’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2’si ise savcılıktan serbest kalmayı başardı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 27 Mayıs tarihinde irtikap operasyonu düzenledi. Bu operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da yer aldı.

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık raporları alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, “Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması” suçlaması ile karşı karşıya kaldı. Eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlik kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİ KONTROL VE SERBEST BIRAKILMA

Tutuklanan isimler arasında Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan yer alıyor. İlaveten, C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest kalmayı başardı. Bu süreç, Kırıkkale’de kamu görevlilerinin denetimi ve irtikap suçlarının önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.